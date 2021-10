En images Météo : rues inondées, rivières en crue, ports pleins à ras bord... Les pluies et orages sèment le chaos dans le Sud-Est

"Marseille a pris des allures de Venise." Sur les réseaux sociaux, les internautes ont publié de nombreuses images de l'épisode pluvio-orageux en cours dans le sud-est de la France. Lundi 4 octobre, Météo France a placé les Bouches-du-Rhône en vigilance rouge pluie-inondation. Cinq autres départements sont placés en alerte orange : les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse et la Haute-Corse.

>> Suivez l'avancée de cet épisode météo dans notre direct

Dans les Bouches-du-Rhône, il a été relevé jusqu'à 106 mm d'eau dans certaines localités. A Marseille, les fortes pluies ont notamment fait déborder le Vieux-Port, rapporte un journaliste de La Provence sur Twitter. "Les lignes orageuses, très actives, s'accompagnent de phénomènes violents, avec des intensités pluvieuses de l'ordre de 40 à 60 mm en peu de temps, de fortes rafales de vent et de grêle", prévient la préfecture. La situation va perdurer quelques heures avant une relative accalmie, lundi.

#VigilanceRouge : sur la route de la Valentine (vidéo envoyée par Nasser, taxi à Marseille). pic.twitter.com/GFZFmIRtoj — France Bleu Provence (@bleuprovence) October 4, 2021

Dans la journée, les orages vont s'étendre sur l'ensemble des départements en vigilance orange. Les pompiers y ont mis en place des dispositifs préventifs : cinq groupes polyvalents inondations sur tout le territoire ainsi que deux groupes de sauvetage inondations. Les habitants touchés témoignent déjà de perturbations, comme à Toulon, dans le Var.

Plus tôt, ces perturbations ont touché la chaîne montagneuse des Cévennes et l'est du Rhône. Les départements de l'Ardèche, du Gard et de la Lozère ont été pendant plusieurs heures placés en vigilance orange à cause d'un épisode cévénol.

Depuis le pont de Cassagnoles, où les Gardons se rejoignent. La circulation vient d’être coupée, la #crue menace en effet de recouvrir l’ouvrage.@InfoRouteGard #Gard pic.twitter.com/vHJk5pn5rC — Météo Gard (@MeteoGard) October 3, 2021