DIRECT. Intempéries : sept départements du Centre-Est et du Sud-Est toujours en vigilance orange

: Il est déjà tombé entre 80 et 100 mm de pluies sur les Cévennes, et même jusqu'à 150 à 200 mm localement. D'ici à la fin des orages, qui n'est pas attendue avant demain, les précipitations devraient atteindre entre 200 et 250 mm en général et jusqu'à 350 mm localement. Météo France appelle à une "vigilance particulière".

: La vigilance orange aux inondations est désormais levée dans les sept départements d'Ile-de-France qui étaient concernés.

Bernard Tapie est mort ce matin du cancer dont il souffrait depuis 2017. Il avait 78 ans. Les hommages se multiplient en politique et dans le monde du sport, où l'homme d'affaires avait marqué son époque.







Les fortes pluies ont cessé dans l'ouest de la France et en région parisienne, mais 7 départements restent en vigilance orange dans le Sud-Est, où de gros orages sont en cours.



Le rapport Sauvé, fruit d'une longue enquête sur la pédocriminalité dans l'Eglise en France, recense entre 2 900 et 3 200 prêtres et religieux pédocriminels depuis les années 1950, dévoile le président de la Commission indépendante. Le rapport sera rendu mardi.



: La vigilance orange aux inondations est désormais levée dans huit des départements du Nord-Ouest qui étaient concernés : la Seine-Maritime, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Orne, la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Vendée. Il reste 14 départements en alerte.

: En Loire-Atlantique, environ 100 mm de pluie sont tombés en 24h, notamment à Nantes (98,3 mm) où le record de pluviométrie en une journée a été battu. Selon Enedis, 917 foyers du département étaient privés d'électricité hier soir. Le périphérique de Nantes a été en partie inondé, et le trafic ferroviaire restera perturbé jusqu'à 10h ce matin. Les sapeurs-pompiers sont intervenus 113 fois en Loire-Atlantique, mais ne signalent pas de victime.

: La situation doit s'améliorer dans la matinée dans le nord-ouest de la France. En revanche, les vents violents dans la Loire et le Rhône doivent se poursuivre jusqu'en début d'après-midi, avec des rafales de 90 à 110 km/h. Et dans le Sud-Est, les pluies et les orages "se renforceront nettement en fin de matinée en prenant un caractère orageux", prévient Météo France. Dans les Cévennes, on attend potentiellement jusqu'à 300 mm de pluie.

: La vigilance orange a en revanche été levée en Mayenne, dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Au total, ce sont 22 départements qui restent en orange. Si vous vivez dans un département concerné, je vous renvoie vers Météo France pour savoir quel est le motif de l'alerte chez vous (ils varient selon les départements).

: La Loire-Atlantique n'est plus en vigilance rouge aux inondations, mais reste en orange. Le Var et les Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance orange "pluie-inondations" et "orages".

Les intempéries se poursuivent dans le nord-ouest et le sud-est de la France, mais la carte des départements concernés a changé. La Loire-Atlantique n'est plus en vigilance rouge aux inondations, mais reste en orange, comme 21 autres départements.



L'Algérie a rappelé "pour consultations" son ambassadeur en France pour protester contre des propos d'Emmanuel Macron rapportés par Le Monde, dans lequel le président critique le "système" algérien et sa vision de l'histoire.



La Loire Atlantique est placée en vigilance rouge par Météo France pour les pluies et les risques d'inondation. 22 autres départements sont placés en vigilance orange, 17 du quart nord-ouest du pays, 5 dans la vallée du Rhône.



Les antipass ne font plus recette. Les quelques 170 défilés organisés dans l'Hexagone ont attiré moins de 50 000 personnes, chiffre qui continue à dégringoler semaine après semaine.



Dix départements, entre autres, l'Aisne, l'Ariège ou les Landes, vont expérimenter le nouveau protocole sanitaire dans les écoles, qui ne prévoit plus la fermeture obligatoire d'une classe après le premier cas positif.



Temps gris, routes pavées glissantes et boueuses, l'Enfer du Nord a tenu ses promesses. Et la Britannique Lizzie Deignan s'est adjugée la première édition de Paris-Roubaix féminin.



: Des nouvelles des Nantais qui voient le ciel leur tomber sur la tête (ou presque).

: Il y a désormais 23 départements en vigilance orange, le Rhône se joint à la liste de Météo France. Le département est en vigilance pour "vents violents".

: N'oublions pas de parler de l'épisode cévenol, qui aura plutôt lieu demain dans les départements concernés le long de la vallée du Rhône.