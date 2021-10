Intempéries : les Bouches-du-Rhône placées en vigilance rouge "pluie-inondations", cinq autres départements du Sud-Est en orange

#METEO Six départements sont donc placés en pluie-inondation et orages. Les Bouches-du-Rhône sont en vigilance rouge pluie-inondation et orange orages. La Haute-Corse, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var sont en vigilance orange orages, pluie-inondation. L'alerte a été levée pour l'Ardèche et la Lozère.