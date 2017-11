EN IMAGES. Les premiers flocons blanchissent une partie de la France

Les premières neiges recouvrent le sol d'un manteau blanc. Les flocons sont tombés, mercredi 29 et jeudi 30 novembre, sur une partie de l'est et du nord de la France, faisant le bonheur des internautes, qui partagent sur les réseaux sociaux leurs images du paysage. Les autres régions ne sont pas en reste : la limite d'altitude où la pluie se transformera en neige se situera vers 500 mètres sur les Pyrénées, et entre 300 et 400 mètres sur le Massif central et les Alpes, selon les prévisions de Météo France. Et des averses de neige peuvent avoir lieu en plaine.

Franceinfo a sélectionné les plus belles photographies et vidéos.

En Bourgogne

❄️️ Avec un peu d'avance sur les prévisions, la #neige est arrivée ! Quelques centimètres, une jolie couche déjà, sur les routes du Haut-Folin dans le #Morvan (: Charles Behr, Marie Jolly) #Bourgogne pic.twitter.com/lMPCy7aRbT — France 3 Bourgogne (@F3Bourgogne) 28 novembre 2017

En Haute-Savoie

Dans les Vosges

Très beau cliché de Richard Brionne au lac des Corbeaux dans les #Vosges hier matin. Photo via Alsace - Lorraine Chasseurs d'Orages https://t.co/bDgRS9aEpp #neige pic.twitter.com/3VI1Q8VtBb — Keraunos (@KeraunosObs) 30 novembre 2017

Dans l'Allier

La neige est arrivée en Montagne bourbonnaise ! #ohlabelleblanchehttps://t.co/B2WSh8ilHx pic.twitter.com/nLrmswaAJT — La Montagne Vichy (@Montagne_Vichy) 29 novembre 2017

Dans le Puy-de-Dôme

et chez vous il neige ? pic.twitter.com/zHjEv7neA0 — Auvergne VolcanSancy (@volcansancy) 29 novembre 2017

En Corrèze

Avec un peu d’avance, les premiers ❄️ ont recouvert la Corrèze Une publication partagée par Correze Tourisme (@tourismecorreze) le 29 Nov. 2017 à 9h51 PST

Dans les Ardennes

La neige arrive dans les #ardennes , prise ce matin près de Laifour ❄❄❄ pic.twitter.com/3Drzh8WrnC — michel thierry (@thierrymic) 29 novembre 2017

En Lozère