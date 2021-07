En images Inondations en Belgique : de violents orages font de nombreux dégâts

Dix jours après des inondations qui ont coûté la vie à 36 personnes, la Belgique a subi, une nouvelle fois, de violentes inondations. Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juillet, les pluies diluviennes ont causé d'importants dégâts dans la province de Namur, dans le sud du pays. Aucune victime n'était à déplorer, a déclaré à l'AFP un porte-parole du centre de crise national vers 23 heures. Dimanche matin, la décrue a laissé place à de nombreux dégâts.

Onze communes touchées dans la vallée de la Meuse

En fin de journée, d'impressionnantes images de rues envahies par des torrents d'eau ont circulé sur les réseaux sociaux, rappelant les scènes vécues dix jours auparavant dans la province de Liège.

On est à Dinant pic.twitter.com/GG7afzzA5V — ɳσʅɯყɳ (MR hate account) (@nolwynnn) July 24, 2021

Dans la vidéo ci-dessus, diffusée par l'internaute Nolwynnn sur son compte Twitter, on observe l'eau engloutir une rue à Dinant, une commune particulièrement touchée.

Vue depuis la voiture... on a vu la vague arriver pic.twitter.com/uVLu2zMV1C — ɳσʅɯყɳ (MR hate account) (@nolwynnn) July 24, 2021

Le même internaute a également filmé une scène depuis sa voiture, alors qu'il s'est retrouvé dans une rue submergée par la montée des eaux. "On a vu la vague arriver", confie-t-il. Malgré les images impressionnantes, le porte-parole du centre de crise national, Antoine Iseux, a toutefois précisé que la situation était "sans commune mesure" avec les inondations des 14 et 15 juillet, car les pluies n'avaient cette fois pas provoqué de crue.

Des maisons évacuées à Namur

A Namur, capitale de la Wallonie, un mur s'est effondré sur une chaussée près du casino, en contrebas de la citadelle, et plusieurs maisons ont été évacuées.

Des habitants de Namur (Belgique) évacuent leur domicile après des inondations, le 24 juillet 2021. (DURSUN AYDEMIR / ANADOLU AGENCY / AFP)

Une trentaine de personnes ont dû être relogées , selon le quotidien Belge Le Soir.

Des personnes traversent une rue inondée à Namur, le 24 juillet 2021. (DURSUN AYDEMIR / ANADOLU AGENCY / AFP)

D'importants dégâts matériels

Une fois les eaux retirées vient le moment du constat des dégâts matériels : des rues entières ravagées par le courant, les pavés arrachés et, partout, une épaisse couche de boue.

Des voitures endommagées par la pluie et transportées par les inondations sont empilées dans une rue de Dinant, en Belgique, le 24 juillet 2021. (DURSUN AYDEMIR / ANADOLU AGENCY / AFP)

De nombreuses voitures ont été emportées par les courants violents. Les rues des villes touchées par les inondations ont parfois été en partie détruites. Comme ici à Dinant, où le béton a été creusé par les pluies, le long de résidences.

Des résidents de Dinant, en Belgique, constatent les dégâts devant leur domicile, où une rue a été détruite par les inondations, le 25 juillet 2021. (NICOLAS MAETERLINCK / BELGA / AFP)

Un stade a été envahi de débris à Vaux-sous-Chèvremont, près de Dinant.

Une voiture endommagée et d'autres débris jonchent le terrain de jeu d'un stade de football après une inondation à Vaux-sous-Chèvremont, en Belgique, le 24 juillet 2021. (VIRGINIA MAYO/AP/SIPA / SIPA)

Dimanche, l'heure était au nettoyage pour les habitants.

Des personnes nettoient la chaussée devant leur domicile, à Namur (Belgique), au lendemain de violentes pluies, le 25 juillet 2021. (NICOLAS MAETERLINCK / BELGA / AFP)

Chaussés de bottes et armés de pelles et de balais, les riverains de Namur nettoyaient la boue qui a envahi les garages, les rez-de-chaussée et les caves. De nouveaux épisodes pluvieux sont annoncés dans le pays dans les prochains jours.