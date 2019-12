Deux départements des Pyrénées placés en alerte orange pluie-inondation

Météo France a annoncé, jeudi 12 décembre, le déclenchement de l'alerte orange pluie-inondation dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Attention si vous vivez dans l'ouest des Pyrénées. Météo France a placé, jeudi 12 décembre, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en alerte orange pluie-inondation. L'événément devrait débuter à 16 heures et ne devrait pas se terminer avant vendredi 21 heures. "Les cumuls les plus forts donneront alors entre 50 et 100 mm en plaine, voire jusqu'à 150 mm en pointe sur le relief des Pyrénées sur l'ensemble de l'épisode", explique Météo France, qui "n'attend pas de véritable accalmie avant samedi".

"Outre l'état des sols saturés il faut prendre en compte la fonte nivale [des neiges] constituant un facteur aggravant", ajoute l'organisme, qui constate qu'"en cette fin de nuit les cumuls de précipitations sur le Pays Basque atteignent déjà les 50mm en 24 heures à Saint-Pée-sur-Nivelle". Météo France recommande de se renseigner avant d'effectuer tout déplacement et de prendre les précautions d'usage si vous vivez dans une zone habituellement inondable.