Courant coupé, toitures arrachées, une disparue... La tempête post-tropicale Fiona frappe l'est du Canada

Après les Antilles, le Canada. La tempête post-tropicale Fiona a durement frappé samedi 24 septembre la côte atlantique du Canada : un demi-million de foyers privés d'électricité, des dégâts matériels et une femme portée disparue, emportée par les eaux. "Fiona est venu et a laissé sa marque sur la Nouvelle-Ecosse et les provinces voisines", a déclaré le Premier ministre de cette région, Tim Houston, lors d'une conférence de presse samedi après-midi.



Deux femmes ont été emportées par les eaux à Channel-Port-aux-Basques, dans la province de Terre-Neuve, selon une porte-parole de la police. L'une des deux victimes, emportée après l'effondrement de sa maison, a été secourue et hospitalisée, l'autre reste portée disparue. Des précipitations allant jusqu'à 192 millimètres ont été enregistrées en Nouvelle-Ecosse.

"Sachez qu'on est avec vous"

De violentes bourrasques devraient persister dans la soirée, a ainsi noté le météorologiste Bob Robichaud, notant toutefois que "les conditions devraient progressivement s'améliorer dans les trois à six prochaines heures". A 21h (dimanche 2h à Paris), des vents violents soufflaient toujours sur le nord de l'île du Cap-Breton, l'ouest de Terre-Neuve et les Îles-de-la-Madeleine. Fiona, accompagné désormais de vents de 110 km/h, devrait se diriger vers le Québec et le sud-est du Labrador d'ici la fin de la nuit.

"Je pense à tous ceux touchés par l'ouragan Fiona. Sachez qu'on est avec vous", a tweeté le Premier ministre canadien Justin Trudeau, annonçant que les autorités fédérales se tenaient prêtes "à fournir aux provinces des ressources additionnelles".

L’ouragan Fiona affecte durement le Canada atlantique et le Québec. Comme Canadiens, nous sommes là les uns pour les autres, et on versera à @CroixRouge_QC une somme égale à celle donnée par les Canadiens et les entreprises dans les 30 prochains jours. https://t.co/7kQN72HS8b — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 25, 2022

Nova Scotia Power, qui fournit la Nouvelle-Ecosse en électricité, a fait état de 339 000 foyers sans courant en début de soirée. Dans les deux autres provinces les plus affectées, l'opérateur de l'Île-du-Prince-Edouard comptait pour sa part un peu plus tôt 82 000 foyers coupés du réseau, et celui du Nouveau-Brunswick 40 000.