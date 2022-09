La tempête tropicale Fiona touche terre en Nouvelle-Ecosse au Canada

Elle est là. Fiona, l'ouragan devenu tempête tropicale, a touché terre dans l'Est du Canada tôt samedi 24 septembre, dans la province de Nouvelle-Ecosse, avec des vents supérieurs à 144 kilomètres/heure, a annoncé le Centre national des ouragans américain (NHC).

