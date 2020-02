Climat : la montée des eaux inévitable selon les scientifiques

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La tempête Ciara est-elle une répétition générale du changement climatique ? Comme à Gouville-sur-Mer (Manche), où les vagues submergent plages et digues lundi 10 février, la montée des eaux pourrait se généraliser dans un futur proche, selon les experts de l'Agence européenne de l'environnement. Les scientifiques viennent de publier plusieurs cartes montrant l'avenir probable de la France et de l'Europe, suivant deux scénarios.

Arrêter de construire dans les futures zones inondables

Le premier suit les mesures préconisées lors de la COP21 et se base sur une augmentation de 2°C. L'autre, plus pessimiste, table sur une augmentation de 4°C. En Europe, plus de 3 millions de personnes pourraient être exposées à un risque de submersion, contre 102 000 aujourd'hui. Pour Pascal Canfin, le président de la Commission environnement au Parlement européen il s'agit "d'éviter de construire là où l'on sait déjà que ce sera dans 20 ans, dans 30 ans sous l'eau".

