Chine : les pires inondations du Sichuan depuis 70 ans

Toutes les vannes anti-crues sont désormais ouvertes dans le Sichuan, en Chine. Le barrage des Trois-Gorges, situé sur le Yangzi Jiang, le plus long fleuve chinois, a très largement atteint le seuil d’alerte. En effet, ce dernier déborde et emporte tout sur son passage. Toutes les maisons ont les pieds dans l’eau et 130 000 personnes au moins ont dû quitter leurs habitations. Mais, depuis mardi 18 août, on compte au total 63 millions de Chinois affectés.

Des sauvetages ardus

Zhang Pusen, un pompier, témoigne : "Le sauvetage est plus difficile que les précédentes fois, car le niveau de l’eau ne cesse de monter. Le courant est très fort et l’eau est trouble". Les grandes villes ne sont pas non plus épargnées. À ChongQing, l’eau boueuse dépasse ainsi les cinq mètres. Alors, le porte-à-porte est de mise pour alerter les habitants. "Les gens ne croient pas que l’eau va continuer de monter. On doit les persuader de partir", explique Jiang Shijia, secrétaire local du Parti communiste.

