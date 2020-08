Chine : les mamies élégantes de Pékin

Dans le quartier de Guomao, à Pékin (Chine), quatre performeuses âgées de 64 et 74 ans se promènent en robe traditionnelle chinoise. Ces mamies veulent prouver qu’on peut être belle à n’importe quel âge. Il y a un an, ces quatre Glam’ grand-mères ont fait le buzz sur Douyin, un réseau social chinois en défilant dans Sanlitun, l’un des quartiers les plus fréquentés de la capitale Elles se sont rencontrées il y a une vingtaine d’années lors d’une formation au mannequinat et ont créé le club des "Glam-ma’ Beijing". Aujourd’hui, elles profitent de leur nouvelle notoriété pour faire connaître leur philosophie sur le vieillissement.

Affronter la vieillesse avec "positivité"

"Si vous avez toujours peur de la mort et de la vieillesse, votre vie est grise. Quand on est vieux, on est vieux. On a des rides, on n’a plus beaucoup d’énergie, on a plus de rondeurs… Mais on ne peut rien y faire, donc il faut y faire face avec positivité", explique Lin Wei, 64 ans. Elles ont plus d’un million d’abonnés sur Douyin et s’efforcent de transformer la perception des "DaMas", tantes en chinois, en montrant qu’une femme âgée peut aussi être glamour.