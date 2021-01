Intempéries : une vigilance orange aux crues ou aux fortes vagues maintenue dans 20 départements

L'alerte concernant le risque d'avalanches a été levée, samedi, en Haute-Savoie, en Savoie et en Isère, tout comme la vigilance orange "crues" en Haute-Saône.

Une partie de la France métropolitaine va vivre un week-end perturbé par les intempéries. Météo France a maintenu 20 départements du pays en vigilance orange, samedi 30 janvier, tout en la levant dans quatre autres.

La vigilance orange "crues" concerne toujours 17 départements : l'Ain, l'Aisne, le Doubs, l'Eure, la Gironde, le Jura, les Landes, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, l'Oise, le Pas-de Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Seine-Maritime, les Yvelines, les Vosges et le Val-d'Oise.

Ces crues sont déjà en cours et "importantes" dans le nord et l'est du pays, alerte Météo France dans son bulletin, mais restent "à venir" dans le Sud-Ouest. La carte des cours d'eau concernés est accessible sur le service Vigicrues.

En prévision du passage de la tempête "Justine", cinq départements sont par ailleurs placés en vigilance orange "vagues submersion" : la Gironde et les Landes, également concernées par le risque de crues, ainsi que le Finistère, le Morbihan et les Pyrénées-Atlantiques, qui ne le sont pas. Cette alerte concerne la période entre 16 heures et 20 heures, samedi, puis sera à nouveau en vigueur dimanche matin.

La Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère, qui étaient concernées par un risque d'avalanche, ont vu la vigilance orange levée samedi dans la journée, tout comme la Haute-Saône, qui avait été placée en vigilance aux crues. Plus tôt, c'est la vigilance orange "vents violents" qui avait été levée en Corse.