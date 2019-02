Un pêcheur à pied de 59 ans est mort sur la plage de Binic dans les Côtes-d'Armor

Les accidents se multiplient ces derniers jours sur les côtes bretonnes.

Un homme de 59 ans, qui pratiquait la pêche à pied sur la plage de Binic, dans les Côtes-d'Armor, a été retrouvé mort jeudi 21 février par des passants, selon les informations de France Bleu Breizh Izel. L'alerte a été donnée par des témoins qui avaient repéré cet homme en difficulté. Le pêcheur a visiblement été surpris par la marée. À l'arrivée des secours, l'homme avait été sorti de l'eau par les personnes présentes sur place. Il n'a pas pu être réanimé.

Cette mort intervient alors que les accidents se multiplient, ces derniers jours, sur les côtes bretonnes. Un homme a été sauvé in extremis mercredi dans la baie du Mont-Saint-Michel, alors qu'il était envasé et que l'eau arrivait à hauteur de sa tête. Avec les gros coefficients de marée, pendant ces vacances scolaires particulièrement ensoleillées, les pompiers des Côtes-d'Armor ont activé leur dispositif grandes marées. Ils sont positionnés sur les plages les plus fréquentées par les pêcheurs à pied. La préfecture maritime et la SNSM appellent une nouvelle fois les amateurs à la prudence.