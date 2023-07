Direct Orages : la SNCF interrompt dès maintenant la circulation des TER "sur différents axes" de la région Auvergne-Rhône-Alpes

En raison des conditions météorologiques qui vont se dégrader "de manière très importante", la SNCF a décidé d'interrompre dès maintenant la circulation des TER "sur différents axes" de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mardi 11 juillet. Les lignes concernées sont les suivantes : Lyon-Bourg-en-Bresse, Lyon-Paray-le-Monial, Saint-Etienne-Le Puy-en-Velay, Lyon-Macon, Lyon-Ambérieu, Lyon-Saint-Etienne, Lyon-Roanne, Saint-Etienne-Roanne, et Saint-Etienne-Montbrison. Suivez notre direct.

Des perturbations à venir aussi sur le trafic en Bourgogne-France-Comté et en Alsace. En Bourgogne-France-Comté, les trains entre Besançon et Saint-Amour, Morteau ou encore Clerval ne roulent plus depuis 15 heures. Même chose pour Dole-Vallorbe, Vesoul-Culmont et Paray-Montchanin. En Alsace, certaines lignes seront interrompues en fin d'après-midi.

Nancy, Strasbourg et Dijon ferment ses jardins publics, parcs et cimetières. Dans la ville alsacienne, la foire Saint-Jean doit s'arrêter à 17 heures. A Nancy, les cours d'écoles végétalisées sont clos depuis 15h30. A Dijon, d'autres précipitations sont attendues pour la fin d'après-midi et la soirée rappelle France Bleu Bourgogne.

Les éclairs vont illuminer le ciel. Des orages "particulièrement violents" sont attendus entre l'Auvergne et l'Alsace dans l'après-midi et dans la soirée de mardi, selon Météo France. Les intempéries pourraient s'accompagner "de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 130 km/h, très localement un peu plus" et de "fortes chutes de grêle", dont les grêlons pourraient atteindre plusieurs centimètres de diamètre.

Vingt-deux départements placés en vigilance orange aux orages. L'Ain, l'Allier, l'Aveyron, le Bas-Rhin, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, le Haut-Rhin, la Haute-Loire, la Haute-Marne, la Haute-Saône, la Haute-Savoie, le Jura, la Loire, la Lozère, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire, le Territoire de Belfort, les Vosges sont concernés par cette alerte.

Neuf départements placés en vigilance orange canicule. Au total, 25 départements sont concernés par une alerte orange, en incluant les neuf toujours placés en alerte canicule. Il s'agit de l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Côte-d'Or, l'Isère, le Jura, la Loire, le Rhône et la Saône-et-Loire.