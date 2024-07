Relevé en catégorie 5, l'ouragan Béryl menace les Caraïbes

L'ouragan Béryl, qui menace les Caraïbes, s'est à nouveau renforcé et a été relevé en catégorie 5 "potentiellement catastrophique" par le Centre national américain des ouragans (NHC) lundi 1er juillet, après avoir balayé plusieurs îles du sud-est des Caraïbes. D'après l'agence américaine, Béryl "devrait encore être proche de l'intensité d'un ouragan majeur" avec des vents jusqu'à 260 km/h, en poursuivant sa trajectoire jusqu'à la Jamaïque, qu'il doit atteindre mercredi.

L'œil de l'ouragan a touché l'île de Carriacou, située dans le sud des Antilles. Elle a été "rasée en une demi-heure", a expliqué le Premier ministre grenadien, Dickon Mitchell, en conférence de presse, ajoutant ne pas pouvoir annoncer "avec certitude que personne n'ait été blessé ou tué à cause de l'ouragan". Des vidéos obtenues par l'AFP montrent des pluies torrentielles et des vents violents qui frappent Saint-Georges, la capitale de la Grenade. Le président américain, Joe Biden, et son équipe ont dit lundi "suivre de près l'évolution de l'ouragan Béryl" et travailler "pour assurer la sécurité de tous les citoyens américains dans la région".

Un ouragan précoce

L'état d'urgence a été déclaré sur l'île de Tobago. Toutes les écoles y restaient fermées lundi et elles "le resteront jusqu'à nouvel ordre", a annoncé lors d'un point-presse le chef de l'exécutif de l'île, Farley Augustine. En Martinique, le vent s'est renforcé depuis dimanche après-midi, avec de grosses averses passagères, bien que pas exceptionnelles, selon des correspondants de l'AFP présents sur place.

Béryl est le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique. Un phénomène climatique de cette échelle est extrêmement rare si tôt dans la saison des ouragans, qui s'étend de début juin à fin novembre. "Seuls cinq ouragans majeurs (de force 3 ou plus) ont été enregistrés dans l'Atlantique avant la première semaine de juillet", analyse sur X l'expert Michael Lowry. Béryl est également "le plus précoce de ceux jamais enregistrés aussi à l'est".