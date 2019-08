Les ouragans, comment ça marche ?

“Les ouragans ont leur échelle, c’est l’échelle de Saffir-Simpson. On classe les ouragans en fonction de la puissance des vents”, explique Sofia Dollé. La catégorie 1 concerne ainsi les ouragans dont les vents se situent entre 118 et 153 km/h. En catégorie 2, les vents atteignent les 177 km/h, tandis que la catégorie 3, celle à laquelle appartient à cette heure l'ouragan Dorian, comprend des vents jusque 209 km/h. Pour le moment, l’ouragan, à l’approche des côtes américaines, provoque des bourrasques atteignant les 185 km/h. Mais la vitesse du vent pourrait encore se renforcer à l’approche de la Floride (États-Unis).

Le spectre Katrina

“On craint ainsi que Dorian atteigne une proportion encore plus importante. En catégorie 4, les vents atteignent les 251 km/h. Et en catégorie 5, la plus impressionnante, on repense évidemment à l'ouragan Katrina, qui avait frappé de plein fouet La Nouvelle Orléans”, conclut Sofia Dollé. Un ouragan qui avait provoqué, à lui seul, des dégâts considérables et causé la mort de 1 800 personnes.