Ce que l'on sait de l'ouragan Dorian, qui se rapproche de la Floride

Qualifié de "monstre absolu" par Donald Trump, ce phénomène météo menace de s'abattre sur les Caraïbes et la Floride dans les jours qui viennent.

"Je vous en conjure : ne soyez pas insensés et n'essayez pas de braver l'ouragan." Le Premier ministre des Bahamas a estimé, vendredi 30 août, que l'ouragan Dorian pourrait "mettre des vies en danger". D'après les autorités métérologiques, il devrait s'abattre sur les Caraïbes, puis la Floride, d'ici dimanche. Sur place, on craint des "dégâts catastrophiques" et un bilan humain qui pourrait être lourd. Franceinfo fait le point sur la situation.

Il est classé en catégorie 4 depuis vendredi soir

L'ouragan s'est renforcé vendredi soir, passant dans la catégorie 4 de l'échelle de Saffir-Simpson, qui compte au total cinq classes.

Hurricane #Dorian maintained an extremely dangerous category-4 intensity overnight packing winds of 140mph! This video shows how the eye formed yesterday afternoon and how it became more and more impressive overnight via GOES-16 images at 1-min intervals! pic.twitter.com/CevbYIadDk — NWS WPC (@NWSWPC) August 31, 2019

"L'ouragan Dorian est toujours classé en catégorie 4, avec des vents allant jusqu'à 225 km/h. Cette vidéo montre comment l'épicentre de l'ouragan s'est formé et a grossi durant la nuit."

Ses vents atteignent près de 215 km/h, a précisé le Centre national des ouragans américain (NHC, pour National Hurricane Center, basé à Miami). Pour l'instant, il se trouve au-dessus de l'Atlantique, à quelque 900 km à l'est de West Palm Beach, en Floride, et s'approche dangereusement des Bahamas. Les prévisions du NHC estiment que Dorian touchera les Bahamas dans la soirée de samedi, et la Floride dans la journée de dimanche. Des vents violents devraient également être ressentis sur le sud de la côte est des Etats-Unis de samedi à mardi.

Les prévisionnistes restent prudents et précisent dans leurs bulletins et cartes qu'un phénomène de cette ampleur est instable : sa trajectoire pourrait être déviée et sa force, renforcée. De même, le site du NHC appelle à la prudence les habitants des zones où les vents les plus faibles sont annoncés : "Il est important que les lecteurs réalisent que même si leur zone semble être faiblement touchée, le fait que les vents soient indiqués signifie que d'importants dommages sont attendus", peut-on lire.

Il est sous surveillance rapprochée

Les prévisionnistes américains surveillent de près l'évolution de Dorian. Pour tenter de prédire sa force de frappe et les endroits qui risquent d'être touchés avec le plus de précision possible, d'importants moyens sont mis en œuvre.

Des "chasseurs d'ouragan" de l'Agence océanique et atmosphérique fédérale (NOAA) et de l'armée de l'air se rendent au cœur de l'ouragan pour recueillir des informations. Ils enregistrent température, humidité, pression atmosphérique et vitesse des vents. Des sondes, bouées et ballons météo sont largués pour obtenir des mesures jusqu'à la surface de l'océan.

Here a look inside the clear eye of #Dorian this morning from the @HRD_AOML_NOAA Hurricane Hunter P-3 Aircraft. Picture credit Paul Chang pic.twitter.com/Yyi8OBRcBf — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 31, 2019

Une photo prise au-dessus de l'œil du cyclone #Dorian, samedi matin, prise par un "chasseur d'ouragan".

Ces données de terrain sont complétées par des informations de la Nasa, qui analyse la structure et la force de Dorian grâce à ses satellites orientés vers la Terre. Toutes les données ainsi recueillies sont mises à disposition des services météos mondiaux.

Dix prévisionnistes du Centre national des ouragans publient toutes les trois heures une prévision détaillée de la trajectoire et de l'intensité, afin de permettre aux décideurs politiques de prendre les décisions adéquates.

Les Bahamas et la Floride particulièrement inquiets

L'archipel des Bahamas se prépare à l'arrivée prochaine de l'ouragan et ses autorités redoutent un bilan lourd. "Ceux qui ne veulent pas évacuer se mettent en grand danger", a estimé vendredi le Premier ministre des Bahamas Hubert Minnis. "Je vous en conjure : ne soyez pas insensés et n'essayez pas de braver l'ouragan", a-t-il appuyé, craignant que la catastrophe "mette des vies en danger".

Donald Trump a annoncé vendredi soir annuler son voyage en Pologne, prévu ce week-end, pour s'assurer que "l'ensemble des moyens de l'Etat fédéral soient focalisés sur la tempête qui arrive". L'évacuation ou non de l'Etat de Floride devrait être décidée dimanche, a précisé le président américain.

"Tenez-vous prêts. Soyez prêts à faire face à un événement qui pourrait s'étaler sur plusieurs jours", a également averti le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis. "Si vous vous trouvez dans une zone d'évacuation et que vous recevez l'ordre d'évacuer, je vous prie de le faire. Placez votre sûreté avant le reste : mieux vaut évacuer et ne pas finir victime, plutôt que de rester et mettre votre vie en danger", a ajouté le gouverneur.

Les habitants des zones à risques font des stocks de vivres

Chaque année, lors de la saison des ouragans, la Floride est en première ligne. Constituée principalement d'une péninsule, et avec un relief très plat, le littoral est particulièrement menacé. Les inondations sont donc particulièrement redoutées.

Des habitants de Miami (Floride) se barricadent avec des sacs de sable, à l'ouest de la ville, le 30 août 2019. (EVA MARIE UZCATEGUI / AFP)

Certains habitants ont commencé à évacuer vers des endroits plus sûrs. Les autres ont pris d'assaut les stations-service et supermarchés, pour être prêts en cas de situation d'urgence. Des consignes ont été données, appelant à stocker de l'eau, des vivres et des traitements de santé pour au moins une semaine.

Les rayons des supermarchés se vident à mesure que les habitants de la Floride font leur stock de vivres avant l'arrivée de l'ouragan Dorian, le 30 août 2019. (JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

D'après les dernières données, Dorian devrait toucher la côte orientale de la Floride au niveau de la station balnéaire de West Palm Beach. C'est à cet endroit que se trouve le club de golf de Mar-a-Lago de Donald Trump. "Mar-a-Lago peut se gérer tout seul. C'est un endroit très puissant. Ce qui m'inquiète, c'est l'Etat de Floride", a affirmé le président américain vendredi soir.