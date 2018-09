Ouragan Florence : la Caroline du Nord sous la tempête

La Caroline du Nord (États-Unis) s'est réveillée les pieds dans l'eau, vendredi 14 septembre. La mer est montée progressivement, s'invitant d'abord dans les zones côtières. Les vents ont atteint les 150 km/h et les pluies sont toujours intenses plusieurs heures plus tard. Les premières images des dégâts causés par l'ouragan Florence commencent à nous parvenir, les maisons du bord de mer ont été les premières à en subir les assauts.

1,7 million de personnes évacuées

Partout, l'eau continue de monter, les secours sont engagés dans une course contre la montre et évacuent les derniers habitants, avant que la situation n'empire. Des gymnases et des écoles ont été réquisitionnés, 1,7 million de personnes ont été sommées d'évacuer, beaucoup ont pourtant refusé de quitter leur maison, malgré les alertes des autorités. Selon le gouverneur de la Caroline du Nord, l'ouragan est ravageur. Il est encore trop tôt pour établir un premier bilan.