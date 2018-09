Ouragan Florence : aux États-Unis, le bilan s'alourdit

Vues du ciel, les côtes de la Caroline du Nord (États-Unis) sont complètement inondées. On ne distingue presque plus une seule parcelle de terre. Toutes les rues ont été submergées par la marée. En quelques heures, une grande partie de la très populaire station balnéaire de New Bern a été noyée sous 3 mètres d'eau. Une crue aussi soudaine qu'effrayante. D'heure en heure, le bilan du passage de l'ouragan Florence s'alourdit : 13 morts, selon les médias américains. Hier, samedi 15 septembre, une femme de 61 ans a été tuée. Sa voiture a percuté un arbre couché sur la route.

Donald Trump attendu sur place la semaine prochaine

Dans ce camping, les résidents qui avaient refusé d'obéir aux ordres d'évacuation ont finalement appelé à l'aide. De retour dans leur mobil-home, les membres de cette famille se félicitent d'être sains et saufs. Partout, la pluie tombe toujours en abondance, mais le vent a faibli, permettant aux gardes-côtes d'hélitreuiller les habitants pris au piège par les eaux. La tempête, elle, poursuit son chemin vers le nord, et les secours continuent les opérations d'évacuation. Les autorités américaines ont demandé aux sinistrés de ne pas rentrer chez eux, car la menace est toujours bien réelle. Le président Donald Trump doit se rendre sur place la semaine prochaine.