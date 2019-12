Mayotte : le cyclone Belna gagne en intensité, des renforts de la sécurité civile en cours d'acheminement

Selon les prévisions, Belna passera au plus près de Mayotte dans la nuit de dimanche à lundi.

Le cyclone Belna, qui s'approche de Mayotte, se renforce et risque de frapper dans la nuit de dimanche à lundi l'île française de l'océan Indien avant de se diriger vers Madagascar, a annoncé, vendredi 6 décembre, Météo France.

Le système dépressionnaire "passera au stade de cyclone avec des vents d'une moyenne de 118 km/h au moins ce samedi et, ce dimanche, il passera au stade de cyclone intense, avec des vents d'une moyenne de 166 km/h au moins et des rafales de plus de 200 km/h", a expliqué Laurent Floch, directeur régional de Météo France.

Vu de l’espace || De gauche à droite, la forte tempête tropicale #Belna et le cyclone #Ambali. Belna se renforce rapidement, pour le moment (rafales >155km/h). Ambali a connu une intensification explosive dans la nuit avec des vents jusqu'à 240km/h. ▶️ https://t.co/0PUylYVOwL pic.twitter.com/0NAH0wRiny — Météo-France (@meteofrance) December 6, 2019

Selon les prévisions, Belna passera au plus près de Mayotte dans la nuit de dimanche à lundi, non loin de l'archipel des Comores, durement frappé en avril par le cyclone Kenneth.

Selon Laurent Floch, "il peut aussi bien passer à l'ouest qu'à l'est, ou sur Mayotte. Les conséquences ne seront pas les mêmes. À 100 km à l'est ou à l'ouest, nous aurons des pluies, mais si l'oeil du cyclone passe sur Mayotte, on peut s'attendre à de graves conséquences".

Le CHU de Mamoudzou se prépre à fermer

"Le gouvernement est vigilant sur la situation", ont fait savoir le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et la ministre des Outre-Mer, Annick Girardin, dans un communiqué commun. "Des renforts de sécurité civile, en provenance de l'hexagone et de la Réunion sont en cours d'acheminement vers Mayotte, afin de renforcer les services de l'État mobilisés sur le terrain", ont-ils annoncé. Le dernier cyclone - nommé Kamissi - passé à Mayotte remonte au 12 avril 1984. A l'époque, l'habitat était majoritairement bâti en matière végétale. Il y avait eu un mort et d'importants dégâts matériels.

ℹ️ Pré-alerte cyclonique #Belna à Mayotte : le Préfet organise & coordonne les moyens de #secours.



Des renforts de @SecCivileFrance, en provenance de l’hexagone et de la Réunion sont en cours d’acheminement, afin de renforcer les services de l’État mobilisés sur place. pic.twitter.com/E6Bf4DcQW5 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) December 6, 2019

Jean-François Colombet, le préfet du 101e département français, a réuni vendredi après-midi les maires et les acteurs de la sécurité civile pour se préparer à toute éventualité.

Le centre hospitalier de Mayotte (CHM) a prévu de fermer ses dispensaires lundi et de ne garder ouverts que l'hôpital de Mamoudzou et quatre centres de référence. Les pompiers ont été priés d'être disponibles pour intervenir à tout moment. Les habitants font le plein de produits de première nécessité et se ruent sur les bouteilles d'eau. Enfin, la compagnie aérienne Air Austral a donné la possibilité à ses clients voyageant du 7 au 9 décembre depuis et à destination de Mayotte de modifier leurs dates de voyage sans supplément, anticipant une éventuelle fermeture de l'aéroport de Mayotte et donc des annulations de vol.