La Réunion placée en alerte rouge à l'approche du cyclone Emnati

Après Batsirai, La Réunion va faire face à un nouveau phénomène météorologique intense. A l'approche du cyclone tropical Emnati, l'alerte rouge entrera en vigueur sur l'île, dimanche 20 février, à partir de 21 heures (heure locale), a annoncé le préfet de La Réunion, Jacques Billant. Les habitants sont priés de rester confinés durant l'alerte rouge. La Réunion était en alerte orange depuis samedi, 17 heures.

"Les effets du cyclone ne seront pas les mêmes sur tout le territoire, a précisé le préfet lors d'une conférence de presse. Les vents seront intenses dans les Hauts et l'Ouest." Le cyclone Emnati passera au plus près des côtes de l'île dans la nuit de dimanche à lundi, à une distance comprise entre 300 et 380 kilomètres, détaille La Réunion La 1ère. Des vents entre 100 et 120 km/h sont attendus sur le littoral, et de 120 à 140 km/h dans les Hauts de l'île.

Ce nouvel événement cyclonique intervient alors que le "territoire est encore fragilisé par le passage de Batsirai il y a moins de deux semaines", a déclaré le préfet. Début février, le passage du cyclone Batsirai à proximité de l'île avait provoqué d'énormes dégâts, estimés à 47 millions d'euros pour les seules exploitations agricoles, avant de frapper dramatiquement Madagascar, où 120 personnes sont mortes.