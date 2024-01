Cyclone Belal : l'île de La Réunion passera en alerte cyclonique violette à 6 heures du matin, heure locale, 3 heures en métropole, décide le préfet

Ce sont les vents violents, annoncés à plus de 200 km/h sur l'île lors du passage du cyclone Belal, qui justifient la décision du préfet de la Réunion de faire passer l'île en alerte cyclonique violette, le plus haut niveau de danger. Cette mesure entrera en vigueur à 6 heures du matin, heure locale, soit 3 heures heure de Paris. Le cyclone Belal est attendu entre 7 et 9 heures sur l'île.

#BELAL 🟣 Passage prévu en Alerte violette à partir de 6h du matin!

Danger imminent !

• Restez confiné et tenez-vous informé !

• Ne sortez en aucun cas !

• Restez calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles

👉 https://t.co/Hfdn5LKLNU pic.twitter.com/6BwRtfDVIh — Préfet de La Réunion (@Prefet974) January 14, 2024

Concrètement, pour les populations, "cela implique un confinement strict de l'ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité et tous les agents mobilisés à la gestion de crise (seuls autorisés à se déplacer sous l'alerte rouge). Toute circulation est formellement interdite pour quelque cause que ce soit et jusqu'à nouvel ordre. La population est informée que, durant cette phase, il n'y a plus de possibilité de secours immédiat", écrit le préfet. Les quelque 900 000 habitants de l'île sont déjà confinés depuis le milieu d'après-midi.

Le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu en début de soirée à la cellule de crise située place Beauvau, et a assuré des habitants de l'île de son soutien dans un tweet posté sur le réseau social X.