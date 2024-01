Cyclone Belal : "La Réunion sera concernée par des conditions météorologiques extrêmes" lundi, explique Météo France

"La Réunion sera concernée par des conditions météorologiques extrêmes" lundi 15 janvier, a expliqué sur franceinfo dimanche 14 janvier Céline Jauffret, directrice interrégionale de Météo France pour l’océan Indien, alors que le cyclone Belal se rapproche de l'île.

"Le scénario privilégié" est que Belal passe sur La Réunion, "ou à proximité immédiate, lundi", précise Céline Jauffret. Selon les prévisions pour la nuit de dimanche à lundi et pour la journée de lundi, "le cyclone tropical continue de se rapprocher de La Réunion, peut-être en atteignant le stade de cyclone tropical intense".

"Il existe encore quelques incertitudes de positionnement exact de l'œil du cyclone" Céline Jauffret, directrice inter-régionale de Météo France pour l’océan Indien à franceinfo

"Quand on regarde la taille de La Réunion par rapport à la taille du cyclone, on peut imaginer que l'œil ne passe pas directement sur la Réunion, même si pour l'instant, ça reste le scénario malheureusement privilégié", s'inquiète Céline Jauffret.

Belal "a atteint son stade cyclone la nuit dernière. Il est situé actuellement à environ 225 kilomètres au nord-ouest de l'île" et se rapproche "lentement à une vitesse de 13 km/h et amorce son virage vers La Réunion", précise encore la directrice interrégionale de Météo France pour l’océan Indien. En termes de pluie, il y a "une alternance accalmie pluies et des précipitations assez intenses". Les rafales de vent "avoisinent les 100 km/h sur le nord-ouest, sur le littoral nord-ouest, et dépasse même les 100 km/h sur les zones habitées", ajoute Céline Jauffret.