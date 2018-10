Vosges : les touristes séduits par l'été indien

Une mer de nuages dont on ne voit pas la fin vogue au-dessus des plaines d'Alsace. Pour admirer ce paysage somptueux offert par les massifs des Vosges, il faut chausser les crampons et grimper en haut de la vallée. Des dizaines de randonneurs profitent d'une température estivale tardive dans la région. "Une balade d'environ 10 km avec 400 m de dénivelé et on va finir ça par un repas dans une ferme auberge", se réjouit un retraité.

Les restaurateurs se réjouissent

Les clients d'une ferme auberge déjeunent sur la terrasse en admirant la cime des arbres. "C'est la première fois que je vois un paysage comme cela, explique une cliente. J'en prends plein les yeux". L'été indien fait le bonheur des randonneurs, mais aussi des restaurateurs. Pour profiter de la vue, il restera quelques jours avant que les collines ne retrouvent leur emploi d'origine et accueillent une station de sports d'hiver.

