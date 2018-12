VIDEO. Quand un grizzly et un ours polaire se rencontrent…

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Un grizzly ? Un ours polaire ? Non, les deux. Voici un animal hybride, fruit de l'accouplement entre deux espèces pourtant séparées par 500 000 ans d'évolution. Son nom est encore indécis car cet animal reste extrêmement rare : pizzly, grolar, nanulak... Cela fait longtemps que l'on sait que le grizzly et l'ours polaire sont biologiquement compatibles, cette hybridation s'étant déjà produite dans des zoos. En 2009, on comptait 17 individus connus, dont un frère et une soeur au zoo allemand de Osnabrück.

Deux espèces similaires génétiquement

Ce n'est qu'en 2006 qu'un individu sauvage a été découvert, après qu'il a été abattu par un chasseur. Dans la nature, ce type d'hybridation pourrait avoir une origine inattendue : le réchauffement climatique. Avec la montée des températures, les grizzlis de l'Alaska et du Canada montent de plus en plus vers le nord pour trouver un climat plus frais, tandis que la fonte des glaces fait que les ours polaires passent plus de temps sur le continent. Les deux ours se retrouvent alors sur un territoire commun. "Les deux espèces sont très similaires génétiquement alors les mâles des deux espèces sont attirés par les femelles, ce qui explique pourquoi nous observons des hybridations", explique Chris Servheen, professeur à l'université du Montana. Pour certains, cet hybride plus adapté au mode de vie terrestre pourrait remplacer l'ours polaire, alors que l'Arctique se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste de la planète. Toutefois Chris Servheen conclue en disant : "Il faudra des centaines de générations pour que nous observions un authentique nouveau type d'ours."