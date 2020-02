VIDEO. \"On essaie de faire prendre conscience de l\'urgence\" : le combat de Jane Fonda pour le climat

Malgré de nombreuses arrestations depuis octobre 2019, l'actrice Jane Fonda continue chaque vendredi de manifester devant le siège du Congrès américain. Inspiré du mouvement Fridays for Future lancé par Greta Thunberg, les Fire Drill Fridays réunissent de nombreux militants dont des célébrités comme Norman Lear, Martin Sheen, Joaquin Phoenix...

La Californie est l'un des plus gros États producteur de pétrole (...) On a déjà plus de pétrole en cours d'exploitation, de projets pétroliers en activité que ce que le climat ne peut supporter.