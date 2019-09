VIDEO. "Nous sommes en train de perdre la bataille" : Emmanuel Macron plaide pour la lutte contre le changement climatique à la tribune de l'ONU

"Engagez-vous." Emmanuel Macron a appelé les dirigeants mondiaux, réunis à l'assemblée générale de l'ONU mardi 24 septembre, à se mobiliser pour la lutte contre le réchauffement climatique. "Si collectivement nous ne sommes pas responsables (...) et nous n'acceptons pas la cohérence entre nos actes et nos mots, entre nos agendas commerciaux et climatiques, nous n'y arriverons jamais, a martelé le chef de l'Etat, à New York. Ca prendra quelques années, mais il faut le commencer maintenant."

"La forêt et l'océan : ces deux batailles sont essentielles pour réduire les émissions de CO2 et préserver nos équilibres en terme de biodiversité. Sur ces deux questions mondiales, nous sommes en train de perdre la bataille", a encore estimé Emmanuel Macron, pointant la "cruauté accablante" du rapport du Giec sur les océans à paraître mercredi. "Nous sommes très loin d'avoir gagné et je souhaite que nous engagions, comme nous sommes en train de le faire sur [protection de] la forêt primaire, le même combat sur les océans, a-t-il poursuivi. Ce sont, sur tous ces sujets, des premiers changements, des premières actions. Mais je vous le dis avec beaucoup de force, ce que nous sommes ici en train d'essayer de faire est essentiel."