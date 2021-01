VIDEO. Le train de leur rêve

C'est un rêve fou qu'ils sont persuadés de réaliser : créer leur propre compagnie ferroviaire ! Artisan, ancien conducteur de train, fonctionnaire ou ingénieur du son, ils habitent à la campagne, dans le Lot. Et ils partagent le même constat : loin des grandes villes, compliqué de se déplacer en train, pourtant pratique et plus écologique.

Une aventure qui n'a rien d'une utopie

Comme le marché du train s'est totalement ouvert à la concurrence en décembre 2020, ils ont créé leur propre société, Railcoop, une coopérative dans laquelle chaque Français peut prendre une part. Déjà 2 000 personnes ont participé à ce projet. Et ces citoyens militants voient grand. Ils veulent rouvrir la ligne Bordeaux-Lyon, abandonnée par la SNCF en 2014. Mais avec quel argent ? Quel matériel ? Quels voyageurs ? "Envoyé spécial" les a suivis dans leur aventure qui n'a, pour eux, rien d'une utopie.

Un reportage de Perrine Bonnet, Vincent Piffeteau et Benoît Sauvage diffusé dans "Envoyé spécial" le 14 janvier 2021.

