VIDEO. La ville suédoise de Göteborg, destination la plus durable de la planète

C'est la 3e fois d'affilée que Göteborg, une des principales villes de Suède, finit en tête du GDSI, l'Index des Destinations Durables Mondiales. La ville compte 313 mètres carrés d'espaces verts par habitant, soit plus qu'un terrain de tennis. Pour préserver cette nature, la municipalité a fixé 12 objectifs environnementaux comme réduire son impact sur le réchauffement climatique, préserver la biodiversité, lutter contre l'utilisation de produits chimiques, limiter la pollution sonore…

Des emprunts d'argent pour l'environnement

Afin de financer la transition énergétique, elle utilise des "green bonds", soit des emprunts d'argent permettant de financer des projets environnementaux, en échange d'un retour sur investissement.

À l'heure actuelle, plus de 4 milliards d'euros ont été investis dans les infrastructures de la ville comme des vélos en libre-service, des voitures électriques, l'isolation des bâtiments, le biogaz... Pour le chauffage, la ville a misé sur les énergies renouvelables et la transformation de la chaleur dégagée par les industries voisines. Cette initiative se poursuit jusqu'au port de Göteborg, le plus grand de Scandinavie. Cet investissement devrait permettre de réduire de 60 % les émissions de CO2 sur le port afin de ne plus dépendre des énergies fossiles d'ici 2030. Au-delà de Göteborg, le classement du GDSI est largement dominé par les pays nordiques avec notamment Copenhague qui occupe la deuxième place.