VIDEO. L\'Affaire du Siècle : L\'État français condamné à verser 1€ symbolique pour \"carence fautive\"

Plus de deux ans après le lancement de l'Affaire du siècle, la justice vient de trancher. Tout le 17 décembre 2018 : 4 associations françaises, soutenues par plusieurs artistes et youtubeurs, lancent "L'Affaire du siècle". Elles donnent deux mois à l'État pour renforcer ses actions contre le dérèglement climatique, faute de quoi elles menacent de le poursuivre devant un tribunal. En 36 heures, la pétition dépasse 1 million de signatures. En un mois, la pétition dépasse 2 millions de signatures. Cela ne suffit pas à convaincre les associations : le 14 mars 2019, elles déposent leur recours devant le tribunal administratif de Paris. Deux jours plus tard, pour appuyer cette demande, la "Marche du siècle" rassemble des centaines de milliers de personnes à travers la France.

Jeudi 14 janvier 2021, alors que L'Affaire du siècle a finalement recueilli 2,3 millions de signatures, l'audience se tient à Paris. Le mercredi 3 février 2021, le tribunal administratif rend son jugement. L'État français condamné à verser 1€ symbolique pour "carence fautive" dans la lutte contre le changement climatique.