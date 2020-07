VIDEO. Emblème de Greenpeace, l\'incroyable histoire du Rainbow Warrior

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À la fin des années 1970, la jeune organisation Greenpeace cherche à acquérir un bateau plus gros et plus rapide pour renforcer ses actions coup de poing à travers les mers du globe. Début 1978, à l'aide d'une subvention du WWF, l'ONG rachète un vieux chalutier britannique. Pendant plusieurs mois, les bénévoles le réparent et lui donne ses couleurs. Ils le nomment le Rainbow Warrior.

Plusieurs campagnes

Il commence ses campagnes dans l'Atlantique Nord avec pour objectif de s'interposer face à des pratiques considérées comme destructrices pour l'environnement comme la chasse à la baleine, la chasse aux phoques ou encore le rejet de déchets nucléaires en pleine mer. En juin 1980, alors qu'il tente de bloquer un baleinier, le Rainbow Warrior est arraisonné par la marine espagnole puis retenu à quai. Cinq mois plus tard, en pleine nuit, le navire s'échappe et reprend ses campagnes. En mars 1985, le navire fait peau neuve : il est doté de voiles. Il devient plus économe en carburant, et peut rester en mer pendant de longues durées. Il prend alors la route de l'océan Pacifique pour l'opération "Exodus Rongelap".

Une fin tragique

Le 10 juillet 1985, juste avant minuit et alors qu'une dizaine d'activistes sont à bord, deux explosions retentissent. Fernando Pereira, photographe de l'équipe, reste prisonnier du bateau et meurt noyé. Le bateau est irréparable. Rapidement, l'enquête mène sur la piste d'un sabotage perpétré illégalement par des agents français. Alors que la presse internationale s'empare du scandale, le gouvernement français finit par reconnaître que les bombes ont été posées par ses services secrets.

Le 12 décembre 1987, en présence de nombreux soutiens, l'épave du Rainbow Warrior est coulée dans la baie de Matauri, en Nouvelle-Zélande. Il devient un lieu de plongée mythique et offre un abri à de nombreuses espèces marines.