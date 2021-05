Des périodes de calme, et soudain de grands geysers de lave pouvant atteindre des centaines de mètres de haut : l'éruption volcanique en cours depuis plus de cinquante jours dans la région de Reykjavik offre un nouveau spectacle, visible même depuis la capitale islandaise, comme le montrent ces dernières images diffusées dimanche 9 mai.

Si un périmètre de sécurité a été décrété pour protéger les curieux des redoutables éclats de roche chaude retombant au sol, ils sont toujours nombreux à venir marcher jusqu'aux abords du volcan, situé dans la vallée de Geldingadalir, près du mont Fagradalsfjall, à une quarantaine de kilomètres de Reykjavik. "C'est incroyable à voir", confie à l'AFP Henrike Wappler, une Allemande d'origine qui vit en Islande et en est à sa quatrième visite. "Le pouvoir de la Terre, je me sens toute petite face à lui... Mais je n'ai pas peur !", ajoute-t-elle au côté de sa fille.

"C'est vraiment stupéfiant et si beau"

Jusqu'ici continue et plutôt paisible, l'éruption (qui doit bientôt être officiellement baptisée "Fagradalshraun") a changé de rythme depuis une semaine, alternant des périodes de pauses et des jets furieux. Un vrombissement intense prévient que l'explosion est imminente, dans ce secteur inhabité de la péninsule de Reykjanes, à la pointe sud-ouest de l'Islande. "Ça évoque le bruit d'un avion dans le ciel", souligne Freyja Wappler-Fridriksdóttir, une des plus de 2 500 personnes à être venues sur place ce samedi. "Ce n'est pas tous les jours que l'on peut admirer un volcan d'aussi près. C'est vraiment stupéfiant et si beau", s'émerveille-t-elle, assise à environ 500 mètres du cratère.

Visibles à des dizaines de kilomètres à la ronde, les geysers orange vif illuminent le ciel, aux nuits toujours plus courtes en ce mois de mai. L'office météorologique national estime que l'un des jaillissements les plus intenses observé a dépassé les 460 mètres de haut mercredi au petit matin.