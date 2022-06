Vague de chaleur : les maisons de retraite manquent de personnel pour faire face, alerte le président de l'ADPA

Pascal Champvert, président de l’Association des directeurs au service des personnes âgées (ADPA), alerte mercredi 15 juin sur franceinfo du manque de moyens des maisons de retraite face à la vague de chaleur qui sévit cette semaine en France. S'il reconnaît que les établissements sont "mieux préparés" par rapport à 2003, il dénonce un manque de personnel qui empêchent d'améliorer vraiment la situation. "Ce nombre de professionnels n'a quasiment pas augmenté. Il y a même eu des périodes où on a diminué le nombre de professionnels dans certaines maisons de retraite. Dans l'ensemble, on a très peu amélioré les choses", affirme-t-il.

franceinfo : Est-ce qu'on a tiré les leçons de la canicule de 2003, qui avait fait 19 000 morts ? Est-ce qu'on est vraiment mieux préparés aujourd'hui ?

Pascal Champvert : Incontestablement, on en a tiré des leçons. La première, c'est que Météo France nous informe. Je peux vous assurer qu'à la mi-juin en 2003, il n'y avait pas d'information à la radio sur ces sujets-là. Et il y a des tas de méthodes pour accompagner les personnes âgées qui sont connues et éprouvées. La brumisation, les salles climatisées, l'hydratation régulière... De ce point de vue on a avancé mais pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le nombre de professionnels pour accompagner les personnes âgées à domicile ou en établissement.

"Il y a des personnes qui ont des difficultés à boire seul. Il faut donc qu'on les accompagne, qu'on les aide." Pascal Champvert, président de l'ADPA à franceinfo

On ne va pas seul dans une pièce climatisée quand on est dans un établissement pour beaucoup de personnes âgées. Ce nombre de professionnels n'a quasiment pas augmenté depuis 2003. Il y a même eu des périodes où on a diminué le nombre de professionnels dans certaines maisons de retraite. Dans l'ensemble on a très peu amélioré les choses.

Vous reprochez qu'on n'a pas sufisamment mis de moyens dans les maisons de retraite pour s'adapter à toutes ces vagues de chaleur qui sont de plus en plus fréquentes ?

Clairement, je le reproche, l'ADPA et l'ensemble des professionnels le reprochent. Et les organisations de retraités, de personnes âgées et les pouvoirs publics disent la même chose. Le Défenseur des droits le disait récemment : dans les établissements et dans les serivces à domicile, la variable d'ajustement c'est la qualité.

Y a-t-il des disparités aujourd'hui entre établissements vis-à-vis de la chaleur, certains qui sont climatisés et d'autres non en fonction des moyens ?

La plupart des établissements aujourd'hui sont climatisés. Ça c'est un point positif. Mais je le redis, c'est un point secondaire. Malheureusement, quand vous n'avez pas suffisamment de professionnels pour accompagner les personnes âgées dans les salles climatisées, ça ne sert pas à grand chose d'avoir une salle climatisée.