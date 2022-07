Terre : le jour du dépassement intervient jeudi 28 juillet

Chaque année, il est mentionné dans les gros titres et il arrive de plus en plus tôt, c’est le jour du dépassement. Mais qu’est-ce que cette journée représente réellement ? "Nous avons aujourd’hui consommé l’ensemble des ressources que la Terre est capable de reconstituer. Nous avons pêché plus de poissons, cultivé plus de terre pour nous nourrir que ce que la planète peut régénérer", précise Sandrine Feydel. La planète Terre vit donc à crédit jusqu’à la fin de l’année et ce n’est pas sans conséquence. "Les conséquences, nous les vivons particulièrement cet été : sécheresse, canicule, manque d’eau et perte de biodiversité", ajoute la journaliste.



Une journée qui se manifeste de plus en plus tôt

Le problème de ce jour du dépassement, c’est qu’il intervient de plus en plus tôt dans l’année. "Au début des années 1970, cette journée du dépassement (...) arrivait fin décembre. Depuis, malgré toutes les alertes des scientifiques, la situation se détériore", déplore Sandrine Feydel. Les Français ne font pas partie des bons élèves puisque selon la journaliste : "si le monde entier vivait comme des Français, nous aurions besoin de près de trois planètes !" Pourtant, plusieurs solutions existent pour reculer cette date. "La première solution, c’est de réduire notre dépendance aux énergies fossiles : charbon, pétrole et gaz. (…) Changer nos habitudes alimentaires aurait aussi un impact rapide et très fort. C’est-à-dire manger moins de viande et lutter contre le gaspillage", alerte Sandrine Feydel.