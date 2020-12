Tempête Bella : des rafales de vent jusqu'à 120 km/h attendues ce week-end

Prudence, la tempête Bella est en approche. D'importantes rafales de vents ainsi que d'abondantes chutes de neige en montagne sont attendues sur la moitié nord du pays dimanche 27 et lundi 28 décembre. Dans la nuit de samedi à dimanche, les vents se renforceront près des côtes de la Manche à l'approche de la tempête Bella. Les rafles atteindront 110 km/h près des côtes et 90 km/h dans l'intérieur des terres.

#ALERTE MÉTÉO : plus de la moitié de la France sera touchée entre dimanche et lundi par des vents très forts liés à la #tempêteBella. A noter aussi de très fortes chutes de neige sur l'ouest du Massif central et le sud des Alpes. https://t.co/StclNqxVHy