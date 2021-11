Tarn : un couple remporte son combat judiciaire contre les éoliennes

Dans le parc régional du Haut-Languedoc, des éoliennes sont installées à proximité du logement d'un couple de Belges installés dans la région. Malgré la brume, les éoliennes sont repérables grâce au bruit des pales. Victimes de divers maux, Luc et Kristel Fockaert remarquent que les problèmes de santé s'en vont quand ils s'absentent de leur domicile. "On se sentait vraiment écrasés par la présence de ces machines", explique Luc Fockaert. Après avoir déménagé définitivement de quelques kilomètres, le couple Fockaert ne souffre plus de symptômes liés aux éoliennes.

Une première en France

Durant six années, le couple se bat en justice afin d'être entendus et d'être compris. Finalement, la cour d'appel de Toulouse décide de leur donner raison, avançant que "le syndrome éolien est reconnu, et la démonstration des troubles anormaux du voisinage est établie". Cette décision est une grande première en France. La fin d'une longue bataille de six ans, qui rend heureux le couple. La décision rendue par la justice pourrait inciter de nombreux Français victimes de situations similaires en raison des éoliennes.