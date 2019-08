VIDEO. Sécheresse : un été catastrophique vu du ciel

En France, alors qu'une vague de chaleur s'abat sur le pays, la sécheresse s'intensifie dans plusieurs départements mardi 27 août. D'ailleurs, l'été 2019 est catastrophique a cet égard, avec des images satellites venues appuyer le constat. Le comparatif entre cette année et la précédente est même édifiant. En Vendée, des milliers d'hectares de champs et de prairies de couleur verte en juillet 2018 sont quasiment complètement jaunes en 2019.

"La différence est flagrante"

Un peu plus au nord, le long de la Loire, on peut distinguer des bancs de sable qui ont doublé en l'espace d'un été. La Bosse, près de Pithiviers (Loiret) a vu des plaines agricoles assoiffées et ses rivières asséchées. "La différence est flagrante", montre Jean-François Dejoux, chercheur au Centre national d'études spatiales (Cnes), devant les images satellite. Les précipitations au-dessus des Alpes et les chutes de neige ont ainsi été en forte baisse.

