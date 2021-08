Réchauffement climatique : le rapport du GIEC pointe des chiffres particulièrement alarmants

C'est maintenant ou jamais. Le rapport des experts du GIEC est catégorique, l'on savait les dangers du réchauffement climatique, et nous sommes régulièrement confrontés à ses conséquences. Le calendrier, lui, s'accélère. Le seuil d'un degré et demi devrait être atteint autour de 2030.

Des incendies au Canada, des inondations en Allemagne, 20 degrés au Groenland... Pour le GIEC, c'est désormais une certitude : le seul coupable est l'être humain et ses émissions de gaz à effet de serre. Conséquence : la planète se réchauffera d'un degré et demi dix ans plus tôt que prévu d'ici 2040. Et sans de nouveaux efforts, cela pourrait être bien pire.

Les océans peuvent monter de 2 mètres d'ici 2100

"Si les émissions stagnent, ce n'est pas le scénario de laisser-aller, dans les prochaines décennies, on atteindra autour de deux degrés aux alentours de 2050, et on le dépassera par la suite", analyse Valérie Masson-Delmotte, vice-présidente du groupe de travail du GIEC. Ce scénario s'accompagne de chiffres alarmants : des sécheresses jusqu'à six fois plus nombreuses, les précipitations extrêmes seront plus fréquentes à 70%, et 14% plus intenses. Selon les scientifiques, pour certains lieux naturels, il est déjà trop tard. Les océans devraient monter de 2 mètres en 2100, et 5 mètres en 2150.