Réchauffement climatique : la mise en garde de 700 scientifiques français

Face à l’urgence, le SOS des scientifiques. Dans le quotidien Libération, ils sont 700 à lancer un appel aux gouvernants. L’objectif : que ces derniers agissent très vite, car l’état de la planète est en train de se détériorer. Incendies inédits comme lors de l’été 2018 en Suède, où les flammes ont ravagé plusieurs milliers d’hectares de forêt, jusqu’en Laponie (Finlande). Fonte accélérée des glaciers en Antarctique, avec à la clé une montée inquiétante du niveau de la mer. Un peu partout : sécheresses et températures extrêmes.

De nombreuses mesures sans effets concrets

Pour les chercheurs, les responsables sont les gaz à effet de serre, de plus en plus massivement émis par les transports routiers, les industries, l’agriculture, l’élevage ou les climatisations. Cette accumulation rend le réchauffement climatique inéluctable, même si depuis 20 ans, de nombreux textes ou protocoles, nationaux ou internationaux, ont été adoptés afin de réduire l’émission de ces gaz. Leurs effets ne sont pas significatifs et les scientifiques affirment qu’un nouveau modèle de développement doit être adopté.

