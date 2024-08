Réchauffement climatique : avec plus de 30°C relevés dans certaines zones, la Méditerranée égale ses records de température de 2023

Ces températures menacent les poissons et les plantes marines, favorisent les espèces invasives et augmentent l'intensité potentielle des précipitations dans une région déjà touchée par les effets du réchauffement climatique.

Pour la deuxième année consécutive, les températures de la mer Méditerranée atteignent des niveaux records. Dimanche 11 août, la température médiane quotidienne de la surface de la mer a ainsi atteint 28,67°C, proche du record de 28,71°C mesuré le 24 juillet 2023, a fait savoir Justino Martinez, chercheur de l'Institut des sciences de la mer de Barcelone et de l'institut catalan Icatmar.

Ces températures élevées menacent les poissons et les plantes marines, favorisent les espèces invasives et augmentent l'intensité potentielle des précipitations dans une région particulièrement touchée par les effets du réchauffement climatique. Par ailleurs, "une température anormalement chaude de la mer Méditerranée en automne peut rendre les épisodes méditerranéens plus intenses en permettant à l'atmosphère de stocker plus d'humidité sur son trajet vers les côtes", mais sans toutefois provoquer la survenue de ces phénomènes de pluies dévastatrices, rappelle Météo-France.

Localement, des eaux à plus de 30°C ont ainsi été relevées depuis début août, notamment sur une bouée au large de Monaco, une autre en Corse, ou encore près de Valence en Espagne. A Nice, l'eau est à 3 ou 4 degrés au-dessus des normales depuis le 15 juillet, ce qui empêche le rafraîchissement de l'air la nuit et laisse la population sans répit entre deux journées souvent caniculaires.

Pendant deux étés successifs, la Méditerranée aura ainsi été plus chaude que lors de l'été caniculaire hors norme de 2003, où une médiane journalière avait été mesurée à 28,25°C le 23 août, précédent record qui avait tenu vingt ans. Aujourd'hui, "ce qui est remarquable n'est pas tant d'atteindre un maximum sur un jour donné, mais d'observer une longue période de températures aussi élevées, même sans battre de record", alerte Justino Martinez. "Depuis 2022, les températures de surface sont élevées sur une longue période de façon anormale, même quand on prend en compte le contexte du changement climatique", a-t-il ajouté.