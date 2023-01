Réchauffement climatique : au moins la moitié des glaciers disparaîtra d’ici 2100

Article rédigé par F.Mathieux, A .Chopin, P.Guény - France 2 France Télévisions

2022 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée par Météo France. Par conséquent, les glaciers fondent de plus en plus vite.

La moitié des 215 000 glaciers du monde, majestueux mais fragiles, auront disparu d'ici la fin du siècle. La hausse des températures est en cause. Les glaciers de la chaîne des Dolomites en Italie, ceux de Yellowstone aux États-Unis, ainsi que ceux tout en haut du Kilimandjaro sont condamnés. La France n'est pas épargnée par le phénomène. Les scientifiques continuent d'alerter sur la situation À plus de 3 000 mètres d'altitude, sur l'un des points culminants des Pyrénées, le glacier d'Ossoue fond à vue d'œil. "Le glacier perd en moyenne dix mètres de hauteur par année", constate René Pierre, glaciologue. À Chamonix, la mer de glace s'est transformée par endroits en mer de cailloux. Selon les derniers travaux des scientifiques, si la température augmente d'un degré et demi, 49% des glaciers ne seront plus là en 2100. Un chiffre qui grimpe à 83% en cas de hausse de 4°C.