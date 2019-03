Pollution : l'invasion dramatique du plastique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le climat est de plus en plus au centre des préoccupations des citoyens, mais également des gouvernements, qui commence à prendre le problème au sérieux. Mais "pas assez" selon Isabelle Autissier, présidente du WWF. "La France ne respecte pas l'accord climatique qu'elle a signé à Paris", déplore-t-elle sur le plateau du Soir 3.

Agir contre le plastique

Concernant les océans, la pollution est de plus en plus dramatique. En cause : le plastique. C'est ce qu'Isabelle Autissier dénonce dans un rapport publié mardi 5 mars. Selon la présidente du WWF, le consommateur peut agir "en préférant ce qui n'est pas emballé, qui est en vrac, ou en ayant nos propres contenants". Les industriels doivent être à la manœuvre. "Il faut qu'ils arrêtent de nous emballer et sur-emballer pour rien. Il faut qu'ils nous fassent des plastiques réellement recyclables", insiste Isabelle Autissier. Quant aux États, ils doivent "prendre des mesures", en interdisant certains plastiques.

