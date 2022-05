Pic de chaleur : comment expliquer la hausse des températures ?

La semaine du lundi 9 mai a déjà des airs d’été. Le thermomètre s’affole partout en France, entre 22 et 27 degrés, parfois 30. Pourquoi une telle vague de chaleur ? Une dépression au-dessus de l’Atlantique pousse l’air chaud venu du Maghreb et l’Espagne vers l’Europe centrale. Il stagne actuellement sur la France, ce qu’on appelle la dorsale anticyclonique, et provoque des températures de cinq degrés au-dessus des normales de saison.



Pas un pic historique

Mais pas de quoi cependant parler de canicule, car les températures ne sont pas élevées la nuit. Les experts s’inquiètent cependant de la durée du phénomène. Dans le passé, d’autres mois de mai ont été aussi chauds, voire plus. Il faisait 30° à Strasbourg (Bas-Rhin) en 1998 et en 1976, le thermomètre affichait 30 degrés à Rouen (Seine-Maritime). Les températures devraient chuter jeudi et vendredi, avant de repartir à la hausse durant le week-end.