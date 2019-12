Philippines : un typhon meurtrier

Le bilan reste provisoire, car les communications sont difficiles. La peur des habitantsest face aux éléments déchaînés. Noël s'est transformé en jour de deuil aux Philippines. Le centre de l'archipel est balayé par le typhon Ursula et par ses vents violents. Au milieu de la tempête, certains tentent de consolider les toitures, en vain.

Le bilan est difficile à évaluer

Les dégâts sont considérables. Sur les côtes, plusieurs bateaux se sont échoués. Les habitations précaires ne sont plus que des amas de bois. Les paysages paradisiaques sont défigurés. Les communications via internet ou téléphone portable sont coupées dans plusieurs villages. Le bilan est donc très difficile à évaluer, pour l'instant 16 personnes au moins ont perdu la vie. Avec les pluies torrentielles, plusieurs quartiers ont également été inondés. Dans ce pays à très grande majorité catholique, des dizaines de milliers de personnes ont tout perdu et ont été contraintes de passer Noël dans des abris de fortune.

Le JT

Les autres sujets du JT