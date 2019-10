Paris : un militant d'Extinction Rebellion grimpe sur la pyramide du Louvre pour y planter un drapeau

Il s'est lentement hissé sur la pyramide. Dimanche 13 octobre, un militant d'Extinction Rebellion a grimpé sur la célèbre structure du Louvre, à Paris, a indiqué la préfecture de Paris à franceinfo, confirmant une information de BFMTV. "Il avait un système pour s'accrocher", explique une passante présente à ce moment-là. L'action n'a duré qu'une quinzaine de minutes vers 16h30, d'après elle. L'homme s'est arrêté avant d'atteindre la pointe de la pyramide et a planté un drapeau. En bas, il était "attendu par la police", ajoute la passante. Il n'a cependant pas été interpellé, précise la préfecture. Le drapeau devait être retiré en fin d'après-midi, dimanche.

We have @ExtinctionR on the pyramid of the Louvre. #ClimateCrisis pic.twitter.com/pzPge1xx9y