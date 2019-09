Ouragan Dorian : cap sur les Bahamas, la Floride se prépare

Sa trajectoire continuant à évoluer, difficile de savoir où l’oeil de l’ouragan Dorian va précisément frapper. La Floride, dans le sud des États-Unis, pourrait ainsi être finalement relativement épargnée, tandis que la Caroline du Nord pourrait être directement touchée, tout comme la Géorgie. En quelques heures, Dorian est passé du niveau 1 au niveau 4 sur une échelle de cinq et il s’approche des Bahamas, qui se préparent au pire. Des planches de bois sont ainsi posées sur la devanture des maisons et des magasins et les habitants prennent leurs précautions. “On n’est jamais trop prudent avec les bidons d’eau, mais l’eau est sous contrôle et nous faisons du mieux possible”, explique une femme d’une cinquantaine d’années.

Des vents de 240 km/h attendus

Dimanche 1er septembre, des vagues de cinq mètres vont déferler sur les rivages des Bahamas, accompagnées de vents atteignant les 240 km/h. Selon les dernières prévisions, l’ouragan pourrait rester au large des côtes américaines et donc relativement épargner la Floride, mais rien n’est certain à ce stade. “Ainsi, à Miami, l’aéroport est pris d’assaut et les plaisanciers mettent leurs bateaux à l’abri. Des sacs de sable sont distribués partout dans l'État pour protéger les maisons des éventuelles inondations”, commente franceinfo.