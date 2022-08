Orages en Corse : cinq personnes ont perdu la vie

Des orages brutaux accompagnés par des vents soufflant jusqu'à 224 km/h ont terrassé la Corse, jeudi 18 août. Le bilan s'élève à cinq morts, dont une adolescente de 13 ans, et 20 blessés.

Dans un vacarme assourdissant, des violentes bourrasques soufflent, dans la matinée du jeudi 18 août, en Corse. Cela est si violent qu’un vieil arbre cède et se déracine. Une terrasse est sens dessus-dessous, prise dans la tempête. Une autre est soufflée en quelques minutes. A l'aéroport d’Ajaccio (Corse-du-Sud), un conteneur est projeté sur plusieurs mètres. Le vent a soufflé jusqu'à 224 km/h.

"On voyait les gens courir partout"

Le phénomène a été tellement violent que selon le ministre de l’Intérieur, il a fait cinq morts et 20 blessés dont quatre graves. Le sud de l'île a particulièrement été touché. A Vico (Corse-du-Sud), dans un camping, une adolescente de 13 ans est décédée, victime de la chute d’un arbre sur son bungalow. "On est vite allés se réfugier aux sanitaires (...) on voyait les gens courir partout", raconte une touriste encore choquée. Une femme de 72 ans est également décédée à la suite d'une chute d'un arbre sur sa voiture.

Le commentaire de ce sujet diffusé jeudi 18 août a été enregistré avant que le ministère de l'Intérieur ne revoie à la baisse le bilan communiqué par Gérald Darmanin.