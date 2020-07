Norvège : record de chaleur dans l'Arctique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Une chaleur record. Dans l'archipel norvégien de Svalbald, il fait 21,7 degrés pour la grande joie des baigneurs. Mais nous sommes ici presque au pôle nord, dans une région connue pour ses ours polaires et ses glaciers. En général, au mois de juillet, la température ne dépasse jamais 8 degrés.

Une chaleur inhabituelle

Pour les spécialistes, cette chaleur hors norme prouve que le réchauffement climatique affecte plus le cercle polaire arctique que le reste de la planète. "C'est presque un effet de vase communicant. Vous avez ces températures, ces masses d'air chaude qui montent dans la zone arctique et qui prennent la place des masses d'air froide qui redescendent", précise Mikaa Mered, auteur du livre "Les mondes polaires". Plus au sud, à Oslo, il n'a jamais fait aussi frais et pluvieux.

