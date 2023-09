Météo : un pic de chaleur attendu ce week-end et lundi en France

Alors que le pays a enregistré le mois de septembre le plus chaud de son histoire, le début du mois d'octobre va connaître des températures très élevées par endroit.

L'été indien est particulièrement tardif et chaud cette année en France. Alors que la métropole enregistre le mois de septembre le plus chaud de son histoire, poursuivant une série de presque deux ans au-dessus des normales de saison, le mercure reste très élevé début octobre. Un pic de chaleur est attendu pour le week-end de transition entre les deux mois, annonce Météo France.

Samedi 30 septembre, les conditions anticycloniques persistent et l'air encore plus chaud va remonter de la péninsule ibérique, prévient l'institut météorologique. Les températures minimales sont comprises entre 8 et 12 degrés sur la moitié nord du pays, entre 12 et 16 plus au sud et de l'ordre de 18 à 20 sur les rives de la Méditerranée. Au plus chaud de l'après-midi, les températures s'inscriront entre 19 et 24 de la Bretagne vers l'Ile-de-France, les Hauts-de-France et le Grand-Est, entre 25 et 31 plus au sud avec des pointes à 32 ou 33 sur l'arrière pays du Languedoc-Roussillon.

Equivalent à des températures proches de 40 degrés l'été

Dimanche, "du midi-toulousain à la Gironde, les températures maximales pourraient atteindre près de 34-35 degrés localement, se situant à plus de 10 degrés au dessus des normales de saison", écrit Météo France. Et d'ajouter que "si de telles anomalies étaient observées en plein été, cela équivaudrait à des températures proches de 40 degrés".

L'épisode de chaleur va atteindre son apogée lundi. De nombreux records mensuels de chaleur pourraient être dépassés au sud-ouest, avec des pointes à 35 degrés, et au nord-est, indique l'institut, précisant que de nombreuses stations pourraient observer leur premier 30 degrés pour un mois d'octobre depuis le début des relevés météorologiques.