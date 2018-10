Météo : la France a connu le 11 octobre le plus chaud depuis 1938

Il a fait 18,8°C en moyenne sur le territoire jeudi. Un record, selon Météo France.

Il fait chaud pour la saison, et ce n'est pas qu'une impression. La France a enregistré, jeudi, son 11 octobre le plus chaud depuis l'existence des relevés, selon Météo France. Il a fait 18,8°C en moyenne sur le territoire à l'échelle nationale. Un record, selon l'institut météorologique.

️La #France a connu hier le 11 octobre le + chaud de son histoire avec une température moyenne de 18,8°C ! Et ce n'est pas fini : les T°C vont encore progresser ce vendredi et surtout samedi ! pic.twitter.com/JLojmXhJQl — Météo-France (@meteofrance) 12 octobre 2018

Cette douceur exceptionnelle s'explique par "un vaste système dépressionnaire sur le proche Atlantique, combiné à un anticyclone présent sur l'Europe de l'Est". A titre d'exemple, il a fait 27,2°C à Orléans mercredi. Et il fera encore chaud vendredi et samedi, avec des maximales prévues entre 20 et 23°C près de la Manche et entre 23 et 28°C sur le reste du pays.

Fraîcheur et pluie à partir de dimanche

"Il n'avait jamais fait aussi chaud aussi tard dans l'année depuis le début des relevés à la station en 1938. Le précédent record datait du 7 octobre 2009", détaille Météo France.

Dimanche, la pluie devrait s'inviter sur l'ensemble de l'Hexagone. Les températures devraient passer sous la barre des 15°C sur une majorité du pays, et en dessous de 20°C sur le pourtour méditerranéen.